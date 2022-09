Vandalismus und Diebstahl in Neuss : Unbekannte schlagen zwei Autoscheiben ein - Polizei sucht Zeugen

Neuss Bei zwei Fahrzeugen in Neuss sind Scheiben eingeschlagen worden. Die Polizei hat in diesen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Vom ersten Fall erfuhr die Polizei bereits am Montagmorgen, 26. August, gegen 8.35 Uhr. Bei einem Auto ist in Neuss eine Fensterscheibe eingeschlagen worden. Das Fahrzeug befand sich auf einem Parkplatz am Neusser Südpark, wo es am Sonntag, 25. September, gegen 19 Uhr abgestellt wurde. Die hintere Fensterscheibe wurde vollständig zerstört, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen ist Bargeld aus einer Geldbörse, persönliche Dinge sowie der Fahrzeugschein des Fahrzeuges entwendet worden.