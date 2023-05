Einkaufszentrum in Neuss Zuwachs und Wachstum im Römerpark

Die Räumlichkeiten neben dem Schuhcenter Siemes im Einkaufzentrum „Römerpark“ an der Römerstraße standen bis vor kurzem leer, lediglich die Schaufenster des Ladenlokals wurden von dem benachbarten Schuhgeschäft als Reklamefläche genutzt. Nun entsteht dort ein neuer Drogeriemarkt der Kette DM. Das Objekt an der Römerstraße, welches im November 2015 nach einem größeren Umbau wieder in Betrieb genommen wurde, ist heute ein wichtiges Nahversorgungszentrum auf der Furth und steht derzeit erneut vor großen Veränderungen.