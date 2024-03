Verkehr in Neuss Starker Zuwachs bei privaten Falschparker-Meldungen

Ein meist in Warnweste gekleideter Mann flimmert derzeit über die Bildschirme der Nation: Niclas Mathei, der sich den Kosenamen „Anzeigenhauptmeister“ gegeben hat. Wegen seines ambitionierten Vorhabens zieht der 18-Jährige derzeit den Unmut einiger Menschen auf sich. „Bewaffnet“ mit einer speziellen App meldet er sämtliche Verkehrsteilnehmer, die aus seiner Sicht gegen das Gesetz verstoßen. Nach eigenen Angaben hat er allein 2023 mehr als 4000 Fälle gemeldet. Sein Ziel: In jeder Gemeinde und in jeder Stadt Deutschlands einen Verstoß zu melden. Auch Neuss ist nicht sicher von dem „Anzeigenhauptmeister“. Zwar gibt er auf Nachfrage unserer Redaktion an, dass er noch nicht in der Quirinusstadt war, er sich aber gerne melde, sobald er einen Besuch plane.