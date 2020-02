Bestattungen in Neuss : Zusätzliche Gräber für Muslime auf dem Hauptfriedhof

Die erste muslimische Bestattung in Neuss fand am 30. April 1997 statt. Zuvor gab es einen entsprechenden Ratsbeschluss. Foto: Janßen/Simon Janßen

Neuss Die Stadt hat die vorhandene Fläche auf dem Hauptfriedhof erweitert. Denn die Zahl muslimischer Bestattungen hat zugenommen.

Die SPD hat im jüngsten Umweltausschuss einen Antrag eingebracht, mit dem eine Erweiterungs-Fläche für muslimische Gräber auf dem Neusser Hauptfriedhof erwirkt werden sollte. Die Begründung der Sozialdemokraten: Die Bestattung muslimischer Bürger an der Rheydter Straße habe sich in den vergangenen Jahren vervielfacht, sodass der dort ausgewiesene Bereich „voll“ sei. Zudem sei wichtig, dass sich der neue Standort für muslimische Gräber in möglichst großer räumlicher Nähe zur aktuellen ausgewiesenen Fläche befindet.

In der Ausschuss-Sitzung am Mittwochabend zog die SPD ihren Antrag dann jedoch zurück. Der Grund: Die Stadtverwaltung hat eine Erweiterung der Grabflächen für Muslime bereits vorgenommen – und zwar bereits Mitte vergangenen Jahres. „Die Fläche ist so groß, dass die Kapazität für Jahre reichen sollte“, sagt Umweltdezernent Matthias Welpmann, der die Anzahl der neu geschaffenen Gräber auf rund 200 beziffert. Drei Bestattungen (Stand vergangene Woche) habe es bislang auf der neuen Fläche gegeben.

Wichtig: Die Toten sind stets nach der Gebetsrichtung (Qibla) zur Kaaba in Mekka hin ausgerichtet. Darum wurde in die Planung der neuen Fläche auch die „Liegenschaften und Vermessung Neuss“ mit einbezogen.

Die erste muslimische Bestattung in Neuss gab es am 30. April 1997. Zuvor hatte der Stadtrat die Schaffung einer entsprechenden Fläche auf dem Hauptfriedhof beschlossen. Dabei handelte es sich zunächst um mehrere hundert Quadratmeter. Als im Jahr 2018 absehbar wurde, dass die Kapazität an ihre Grenze kommt, führte die Stadt erste Gespräche, um die Erweiterung auf den Weg zu bringen. Der neue Bereich liegt im Bereich D des Hauptfriedhofs, der alte in Teil C. Eine direkte Angrenzung beider Bereiche war nach Angaben von Welpmann nicht realisierbar.