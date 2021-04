Corona in Neuss : Zum Wechselunterricht wieder mehr Schulbusse

Corona in Neuss

Auch in den Bussen der Stadtwerke Neuss bleibt das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes weiter Pflicht. Foto: Stadtwerke Neuss

Neuss Kommenden Montag geht es auch in Neuss wieder in den Wechselunterricht. Daher planen die Neusser Stadtwerke dann wieder mehr Busse einzusetzen.

„Ran an die Einsatzpläne“, heißt es seit Mittwochnachmittag wieder bei den Stadtwerken Neuss. Denn mit der Ankündigung von NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP), dass ab Montag eine Rückkehr zum Wechselunterricht an den Schulen erfolgen soll, müssen die Bus-Fahrpläne wieder angepasst werden. Stadtwerke-Sprecher Jürgen Scheer betont, dass ab Montag wieder alle verfügbaren Busse zu den Stoßzeiten im Schülerverkehr auf der Straße sein werden – also neben den normalen Einsatzwagen („E-Wagen“) auch acht zusätzliche, angemietete Busse.