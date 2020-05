Nachruf in Neuss : Wilhelm Utrup druckte die NGZ

Neuss Ein personifizierter Nordrhein-Westfale: im münsterländischen Greven geboren, wurde er nach beruflichen Wanderjahren am Niederrhein sesshaft. Wilhelm Utrup war bodenständig und präzise wie es Westfalen sind, war humorvoll und den Menschen zugewandt wie es Rheinländer sein können.

19 Jahre stand er als Vorstand in Diensten der Gesellschaft für Buchdruckerei (GfB), in deren Tochtergesellschaft Neusser Druckerei und Verlag (NDV) er als Geschäftsführer im technischen Bereich Verantwortung trug. Dort, im Pressehaus an der Moselstraße in Neuss, wurden die Neuß-Grevenbroicher Zeitung, aber auch die Wochenblätter – unter anderem Stadt- und Erft-Kurier sowie Rheinischer Anzeiger – produziert. Jetzt verstarb Wilhelm Utrup. Er wurde 86 Jahre alt.

Wilhelm Utrup haschte nicht in der ersten Reihe nach Aufmerksamkeit. Ihm war das gute Ergebnis wichtig, nicht öffentlicher Beifall. War er als Chef in der Sache und den Mitarbeitern gegenüber korrekt, so bewegte er sich privat jovial und gesellig. So war er ein geschätztes Mitglied in seinem Büttgener Schützenzug „Spätzünder“ und bei den Neusser Scheibenschützen. Im Probus-Club Kaarst war er 2002/03 Präsident und fühlte sich dort mit seiner Frau Ruth unter Freunden. lue-