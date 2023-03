Angebot in Neuss Zum Lernendspurt in die Stadtbibliothek

Aber nicht nur das Abitur, sondern auch andere Abschlussprüfungen rücken näher. Und so bietet die Stadtbibliothek Neuss, für alle Jugendlichen ein besonderes Angebot an: Das Team rund um Claudia Büchel lädt nämlich für Donnerstag, 13. April, und Freitag, 14. April, zu zwei langen Lernnächten ein. Damit sollen die Jugendlichen bei ihrem Lernmarathon unterstützt werden. Das kann man sich so vorstellen: Bis 22 Uhr haben Jugendliche an jenen Tagen Zeit, alleine oder in Kleingruppen zusammen zu lernen. Sie können dafür das WLAN der Stadtbibliothek nutzen, sich aber auch in dem breiten Medienangebot bedienen. Außerdem haben die Jugendlichen in den Bibliotheksräumen die Möglichkeit, sich auszutauschen und gegenseitig zu motivieren. Und wenn es dann noch unbeantwortete Fragen gibt, haben die Jugendlichen die Gelegenheit, sie sich von Experten beantworten zu lassen. Denn von 18 bis 22 Uhr sind in der Stadtbibliothek Nachhilfelehrer anwesend, die sich in den Fächern Mathe, Deutsch, Geschichte und Biologie auskennen.