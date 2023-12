Neuss vor dem Haushaltsbeschluss Die erste „GroKo“ für den Etat

Sie marschieren noch getrennt, aber kämpfen schon Seite an Seite: In unterschiedlichen Pressestatements teilen die Fraktionen von CDU und SPD mit, dass sie sich auf einen Kompromiss zum Etat 2024 verständigt haben. Ausdruck findet dieser in einem gemeinsamen Antrag, den beide so durch den Finanzausschuss bringen werden, wenn dieser am Dienstag (5.) den Haushalt abschließend berät. Diese faktische „Große Koalition“, die Bürgermeister Reiner Breuer durch Einladung zu regelmäßigen Konsultationen schmieden half, will namentlich die SPD in Richtung Grüne durchlässig halten. Man bekenne sich weiterhin zu der, so wörtlich, „vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Neusser Grünen“ heißt es von der SPD. Die Einladung zu einer rot-grünen Haushaltsklausur am Samstag wird aufrecht erhalten.