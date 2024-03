Will Hall aus Neuss Ein Künstler mit vielen Stilen

Am 22. März jährt sich sein Todestag zum 50. Mal – ein Anlass, um an den Maler, der 1897 in Berlin geboren wurde, aber in Neuss und Kaarst aufgewachsen ist, zu erinnern. „Er war eine vielschichtige Persönlichkeit“, sagt Uta Husmeier-Schirlitz, Leiterin des Clemens-Sels-Museums. So studierte Hall gemeinsam mit Otto Dix an der Düsseldorfer Kunstakademie, er probierte verschiedene Kunst-Stile aus und wirkte, so Husmeier-Schirlitz, in einer „hoch spannenden Zeit.“ Immerhin waren die Jahre vor dem Ersten Weltkrieg in der Gegend von den rheinischen Expressionisten geprägt – auch bei Hall ließen sich entsprechende Tendenzen erkennen.