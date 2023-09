Erntedank-Geschenke in der City 1000 LED-Kürbisse für die Neusser

Für das bevorstehende Erntedankfest hat sich die Zukunftsinitiative Innenstadt Neuss dieses Jahr etwas ganz besonderes einfallen lassen. Am Samstag, 30. September, warten 1000 leuchtende LED-Kürbisse auf die Citybesucher. Diese werden zwischen 11 Uhr und 15 Uhr von einer zünftig gekleideten Gärtnerin und ihren Gehilfen verteilt. Damit es nicht zu Gedränge kommt, sind sie vorallem in den Nebenstraßen der City anzutreffen. Idee dahinter ist, ein bisschen Licht in die kommende dunkle Jahreszeit zu bringen.