Stundenlanges Ausharren in Neuss Regionalexpress mit rund 300 Passagieren evakuiert

Die Verzweiflung ist dem Mann anzuhören, als er sich am Dienstagnachmittag hilfesuchend an unsere Redaktion wendet. „Ich habe für vieles Verständnis, aber so geht es einfach nicht“, sagt der Fahrgast, der anonym bleiben möchte. Eigentlich wollte der frühere Neusser nach einem privaten Termin mit dem Regionalexpress 4 zurück nach Bottrop fahren. Seine Ankunft in der Heimat sollte sich aber um mehrere Stunden verzögern.