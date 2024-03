Zülow AG – Austausch für Auszubildende mit La Réunion Vom Indischen Ozean nach Neuss am Rhein – und umgekehrt

Was macht einen Schüleraustausch so spannend, dass selbst ein Fernsehteam vorbeischaut? Bei der Zülow AG, einem Dienstleistungsunternehmen der Elektrobranche auf Gut Gnadental in Neuss, gab es jetzt die Antwort: Dort trafen sich jetzt Schülern des Lycée Professionnel de l'Horizon von der französischen Insel La Réunion im Indischen Ozean und des Heinrich-Hertz-Berufskollegs in Düsseldorf zum Erfahrungsaustausch. Je zwölf Schüler oder Auszubildende aus den Bereichen Energie- und Gebäudetechnik sowie Betriebstechnik nehmen an einem Programm teil, das neben vierwöchigen Aufenthalten den beteiligten Ländern vor allem auf den Ausbau der Sprachkompetenz, das Kennenlernen der Kulturen und fachlichen Austausch setzt.