Messungen in Neuss und Umgebung : Zu hohe Nitratwerte in jedem zehnten Brunnen

Neuss Der Verein VSR-Gewässerschutz hat die Ergebnisse seiner im September vorgenommenen Nitratmessungen in Brunnenwasser vorgelegt. Bei jedem zehnten Brunnenbesitzer, der sich an der Messung beteiligte, wurde laut Vereinsmitteilung festgestellt, dass der Grenzwert der deutschen Trinkwasserverordnung von 50 Milligramm pro Liter überschritten werde.

Der Verein VSR Gewässerschutz rät Bürgern, bei ihrem Einkauf bewusst darauf zu achten, dass die Produkte von Landwirten stammen, die die Nitratbelastungen und die Sorgen der Menschen in der Region ernst nehmen. Bei ihren Untersuchungen fanden Projektleiter Harald Gülzow und Milan Toups, Mitarbeiter im Bundesfreiwilligendienst, 129 Milligramm Nitrat pro Liter in einem privat genutzten Brunnen in Hoisten. Weitere mit Nitraten belastete Brunnen stellten die Umweltschützer in Korschenbroich mit 58 Milligramm pro Liter (mg/l), in Kleinenbroich mit 81 mg/l, in Büttgen mit 70 mg/l und in Lanzerath mit 64 mg/l fest.