Neuss: Zu Gast bei Beko Technologies

„Neusser Mosaike“ : Zu Besuch bei den Druckluft-Spezialisten

Einblicke in die Produktion: Rainer Stützel (l.), PR-Manager der Maschinenbau-Firma Beko, mit Erdogan Yalcinkaya. Foto: Berns, Lothar (lber)

Neuss In der Reihe „Neusser Mosaike“ kann am 17. August das Unternehmen Beko Technologies besichtigt werden.

Druckluft – da denkt der Laie zuallererst an die Autoreifen, die an der Tankstelle aufgepumpt werden. Dabei nutzt nahezu jeder im Alltag zahlreiche Produkte, für deren industrielle Herstellung Druckluft notwendig ist, oder kommt in Situationen, in denen ohne diese unsichtbare Kraft nichts geht. „Äpfel, die nicht der geforderten Norm entsprechen, werden in der automatischen Sortieranlage per Druckluft aussortiert, Wurstscheiben mithilfe von Druckluft in die Verpackung gelegt. Und der Bohrer des Zahnarztes wird nicht etwa mit Strom betrieben, sondern mit Druckluft“, nennt Rainer Stützel nur einige Anwendungsgebiete.

Der PR-Manager der Neusser Maschinenbau-Firma Beko Technologies kennt unzählige Beispiele mehr: Im Krankenhaus, in der Automobilindustrie, in der Lebensmittel-Herstellung – kaum eine Branche kommt ohne Druckluft aus. „Nach Strom ist Druckluft das Produktionsmedium Nummer zwei“, sagt Stützel, und der Enthusiasmus für die Materie, mit der er sich täglich beschäftigt, ist ihm dabei deutlich anzumerken. Diese Begeisterung will er am kommenden Freitag, 17. August, bei einer Führung durch den Firmen-Stammsitz im Neusser Süden auf die Teilnehmer der „Mosaike“-Tour übertragen.

Info Anmeldungen sind unbedingt erforderlich Wann? Freitag, 17. August, um 10 Uhr. Anmeldungen Unbedingt erforderlich! Und zwar bei der Tourist-Information am Rathaus. Kosten Zehn Euro pro Person Infos Unter 021314037795 oder per E-Mail an tourist-info@neuss-marketing.de.

Sobald die Druckluft den Kompressor verlassen hat, kümmert sich Beko Technologies darum, diese auf den notwendigen Qualitätslevel zu heben. So muss Druckluft, die im medizinischen Bereich oder in der Lebensmittelbranche eingesetzt wird, „hundertprozentig sauber, öl- und keimfrei sein“, betont Rainer Stützel. Dass Beko Technologies als Produkt- und Systemanbieter für alle Aspekte der Druckluftaufbereitung und Kondensattechnik auf dem internationalen Markt einen guten Namen hat, liegt nicht zuletzt an der Erfindung des 1997 verstorbenen Firmengründers Bertold Koch. Er hatte sich zu Beginn der 1980er Jahre mit dem Problem auseinandergesetzt, Feuchtigkeit aus Druckluftanlagen herauszuziehen. Seine Idee eines elektronisch niveaugeregelten Kondensat-Ableiters setzte sich durch und wurde, so Stützel, zu einem Industriestandard. „Damit nahm die 1982 in einer Düsseldorfer Garage gegründete Firma eine Vorreiterrolle in der Welt ein“, berichtet Stützel, der 1995 zu dem bis heute im Familienbesitz befindlichen Unternehmen stieß.



Neuss : Beko Technologies baut seine Kooperationen aus

Zum „Bekomat“ kamen weitere Produkte. Heute beschäftigt Beko Technologies an sechs globalen Produktionsstandorten und 14 Vertriebsniederlassungen knapp 540 Mitarbeiter, etwa 280 davon in Deutschland. Mit Neuss fühlt sich das Unternehmen eng verbunden. „Neuss ist klasse“, findet Rainer Stützel, „wir wollen auf jeden Fall hier bleiben.“ Das hat die Firmenleitung erst 2017 mit dem Bau einer großen Lagerhalle bekräftigt.

Auch diese wird natürlich zu besichtigen sein, wenn Rainer Stützel und zwei seiner Kollegen die Tour-Teilnehmer am 17. August durch die Firma führen. Nach der Begrüßung erhalten die Besucher bei einem kurzen Vortrag einen ersten Überblick über verschiedene Produkte und ihre Anwendung.