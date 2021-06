„Wuff-Akademie“ in Neuss : Wenn ein Wolfsspitz die „Schulbank“ drückt

Hundetrainerin Susanne Ripphahn leitet eine Welpenschule in Neuss. Foto: Daniela Grass

Neuss Susanne Ripphahn ist mit der Erziehung von Hunden schon seit vielen Jahren vertraut. In ihrer eigenen Hundeschule, der „Wuff-Akademie“, lernen sowohl Menschen als auch die vierbeinigen Begleiter, wie ein Zusammenleben richtig und problemlos funktioniert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Joana Saskia Karbowiak

Die kleine Hundedame hört auf den Namen Pina. Bei ihr handelt es sich um einen zwölf Wochen alten Wolfsspitz, der nun seit vier Wochen die Hundeschule von Susanne Ripphahn besucht. Dort lernt der Vierbeiner nicht nur verschiedene Kommandos, sondern auch einige andere essentielle Dinge, die im Alltag unverzichtbar sind. „Eine liebevolle und konsequente Erziehung von Welpen ist sehr wichtig“, meint Ripphahn, die während der Stunden und Trainingseinheiten ihre fünf Monate alte Labradorhündin Lizzie als Vorbildfunktion dabeihat. „Generell ist gegenseitiges Vertrauen für Mensch und Hund sehr bedeutsam und eine Grundvoraussetzung für ein tolles Miteinander.“

Welpen lernen, so Ripphahn, bis zur 16. Lebenswoche am schnellsten, danach nimmt das Lerntempo etwas ab. In dieser Zeit sei es wichtig, den Hund für ruhiges und gutes Verhalten sowie für Aufmerksamkeit zum Besitzer zu loben. Dazu gehöre unter anderem das Füttern aus der Hand. „Bei einer guten und klaren Kommunikation zwischen Mensch und Hund lernen die Tiere bis zu 50 Prozent schneller“, betont die 53-jährige Hundetrainerin, die hauptberuflich bei den Düsseldorfer Symphonikern arbeitet.

Welpenhündin Pina, ein Wolsspitz, lernt fleißig Kommandos. Foto: Saskia Karbowiak

Info Einer der größten Vertreter der deutschen Spitze Größe Mit einer Widerristhöhe von 43 bis 55 Zentimetern gehört der Wolfsspitz zu den größten Vertretern der Deutschen Spitze. Verhalten Der Wolfsspitz tritt freundlich und liebebedürftig auf, er ist bekannt für seine Treue und Loyalität. Er eignet sich als Wachhund, gilt als unkompliziert und eignet sich daher auch als Anfängerhund. Lebenserwartung Die Lebenserwartung bei einem Wolfsspitz liegt zwischen 13 und 15 Jahren.

Zu Beginn lernen die Welpen in der Wuff-Akademie, Vertrauen zum Menschen aufzubauen. „Ihnen soll verdeutlicht werden, dass sie sich zu 100 Prozent auf ihren Menschen verlassen können“, sagt Ripphahn. Hat der Hund Vertrauen zum Besitzer aufgebaut, wird die Aufmerksamkeit des Hundes trainiert. Sofern Vertrauen und Aufmerksamkeit des Hundes trainiert wurden, kann mit anderen Übungen begonnen werden, wie zum Beispiel dem Rückruf. „An dieser Stelle ist es wichtig, sich auf ein Wort zu einigen, welches als Rückruf dienen soll“, meint Ripphahn. So wird das Rückrufwort mit dem „auf den Menschen zulaufen“ verknüpft und anschließend belohnt. „Sie müssen quasi eine Fremdsprache lernen. Je einfacher man es ihnen macht, umso schneller lernen sie auch.“

Die Hunde besuchen Ripphahns Wuff-Akademie allerdings aus einem weiteren bestimmten Grund. Die Sozialisierung des Tieres sei ebenfalls von großer Bedeutung für den gemeinsamen Alltag. Die Hunde spielen miteinander und lernen ihre Artgenossen kennen, zudem sollen sie sich an ihre neue Umwelt und das Leben mit Menschen gewöhnen. Ripphahn rät den Hundebesitzern darüber hinaus, ihre Hunde an belebte Orte zu bringen und sie für ruhiges Verhalten zu belohnen. In einem Café oder im Bus können sich die Hunde so an eine etwas hektischere Umgebung gewöhnen. Wichtig sei es außerdem, die Welpen mit verschiedenen Untergründen vertraut zu machen. Geraten sie schon früh mit unterschiedlichen Böden in Kontakt, haben sie im späteren Verlauf keine Angst oder Unsicherheit davor.

Die Welpen besuchen Susanne Ripphahns Hundeschule für etwa 15 bis 20 Gruppenstunden. Sie dienen als gute Basis für die richtige Erziehung der kleinen Vierbeiner. „Aber auch Zuhause muss viel geübt werden, damit der Welpe die Anweisungen wie ,Sitz’, ,Platz’ und ,Hier’ lernt. Beispielsweise dauert es etwa acht- bis zehntausend Wiederholungen, bis der Hund das Kommando „Sitz“ ausgezeichnet kann.“ Das würde bedeuten, dass man mit dem Hund für ungefähr ein Jahr etwa 25 Mal am Tag diese Kommandos üben sollte, damit er sie ausgezeichnet beherrscht. „Im Fernsehen wird oft gezeigt, dass die Hunde Kommandos innerhalb weniger Tage oder Wochen lernen. Das stimmt so aber nicht. Lernen ist ein Prozess und es dauert, bis die Hunde etwas perfekt verinnerlicht haben.