Zu Besuch im Neusser Bibelgarten Wo Rizinus und Alraunen blühen

Gemeinsam mit dem Helferkreis St. Kamillus hat das Ehepaar dann die Beetanlage von St. Kamillus in einen Bibelgarten verwandelt. Und so gibt es in Neuss einen von mehr als 160 Bibelgärten in Deutschland. In den Beeten wachsen nun Pflanzen, die in der Bibel genannt werden: Neben dem Rizinus wäre das etwa auch die Alraune – Ruben schenkte sie seiner Mutter Lea (Genesis 30,14-15) – oder Ypsop aus der Familie der Lippenblüter. Die Pflanzenart wird sowohl im Alten und Neuen Testament erwähnt und soll eine „entsündigende Wirkung“ haben. Neben all den Pflanzen mit biblischem Ursprung stehen Schilder, die auf die entsprechende Bibelstelle hinweisen. Und zur Vertiefung hat der Helferkreis eine entsprechende Broschüre angefertigt.