Kursus in Neuss „Ditztanz“ des DRK - Tanzen geht auch im Sitzen

Die Motivation das Schnupperangebot, das in einem festen Kursus münden wird, wahrzunehmen, ist unterschiedlich: So möchte Anneliese nach dem Tod ihres Mannes „endlich wieder unter Leute“, während Giesela unter Schwindel leidet und daher froh ist, sitzen zu können. Andere Teilnehmerinnen suchen nach der Beendigung der Berufslaufbahn eine neue Beschäftigung. Dass der Bedarf an wohnortnahen Angeboten groß ist, bestätigt auch Karin vom Kothen, die Ansprechpartnerin des Lotsenpunktes in Reuschenberg. „Die Menschen kommen teilweise aus bestehenden Kursen oder haben von dem Angebot gehört und freuen sich über die Gemeinschaft.“ Während Corona hätten viele Senioren körperlich etwas abgebaut, sodass sie nicht mehr gut „auf die Matte können“ und daher die sitzende Sporteinheit gerne annehmen. Sitztanz aktiviert gleichermaßen Körper, Geist und Seele. Die gelenkschonenden Bewegungen trainieren die Muskulatur und die Koordination. Auch das Gedächtnis wird gefordert – und nicht nur beim Tanzen. „Ich lese euch jetzt ein Mitsprechgedicht vor und ihr versucht, die Verse zu beenden“, erklärt Tanzlehrerin Sabine Lohmann-Hegerfeldt eine Einheit, die sie zwischen den Tänzen als kleine Pause einschiebt. Ein Quiz, „Gegenstände raten“ oder die Vorstellungsrunde sorgen dafür, dass alle durchatmen können. Zwischen 62 und 92 Jahre alt sind die Damen, die engagiert mitmachen und -raten. Für den Abschiedstanz bekommt jede zwei bunte Chiffontücher, die mit ordentlich Tempo in die Luft geschwungen werden, bevor man sich winkend damit verabschiedet. Das hat „super Spaß gemacht“, sagt Giesela etwas atemlos und fügt hinzu: „Das Schönste war die Gemeinschaft mit euch allen. Menschen ohne Gemeinschaft sind doch echt arm dran.“