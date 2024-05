Besondere Verbundenheit „Nur dank Neuss gibt es den Zirkus Traber noch“

In Neuss ist die Familie besonders gerne. Die zwei Jüngsten, die zweijährige Sienna und der eineinhalb Monate alte Marlon, sind im Neusser Lukaskrankenhaus auf die Welt gekommen. Während Corona waren die Neusser der Familie eine große Stütze; finanziell war es um die Familie nicht gut bestellt. „Die meiste Unterstützung zu dieser Zeit kam aus Neuss. Nur dank der Neusser gibt es den Zirkus noch“, erzählt Remo Traber. Man könne von Glück reden, dass sie damals in der Quirinusstadt ihr Winterquartier aufgeschlagen hatten. „In anderen Städten hätten wir bestimmt nicht so viel Unterstützung erfahren.“ Sie fühlen sich in Neuss heimisch, erzählt der Artist. Die Leute kennen den Familienzirkus, berichtet Traber. Viele kämen schon seit Jahren. Bei ihren Werbetouren durch Kindergärten hätte mindestens die Hälfte der Kinder den Clown Spaghetti wiedererkannt. „Die freuen sich richtig; Spaghetti ist für sie der Größte“, meint Traber.