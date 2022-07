Zirkus Laola in Neuss : „Manege frei“ in Allerheiligen

Allerheiligen Der Zirkus Laola kommt nach Allerheiligen. Vom 9. bis 17. Juli kann er von Freitag bis Sonntag besucht werden.

Der Familienzirkus musste über zwei Jahre hinweg eine corona-bedingte Zwangspause einlegen und befindet sich bereits in siebter Generation, so Zirkusdirektor Eugen Neigert. Zuletzt gastierte er in Köln-Lövenich.

Das Zelt bietet mit seinen 20 Metern Durchmesser insgesamt etwa 300 Besuchern Platz und braucht sechs bis sieben Stunden, bis es vollständig aufgebaut ist, wie der Zirkusdirektor angab. Die Aufführungen sind täglich um 16 Uhr. Der Sonntag, 10. Juli, stellt mit einer zusätzlichen Aufführung um 11 Uhr eine Ausnahme dar. Zudem zahlen Erwachsene an den Familientagen, also am Freitag und am Samstag, den Kinderpreis inklusive Hüpfburgen-Spaß. Hierzu werden mehrere Hüpfburgen auf dem Gelände aufgebaut.