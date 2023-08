Zukunftsinitiative Innenstadt Neuss Schützenkönig lobt schönste Schützenschaufenster

Neben dem „Store No. 16“, Preisträger in der Kategorie „Gesamteindruck“, wurden ausgezeichnet: Das Bücherhaus am Münster von Dorothee Gravemann (Kategorie „Aufwändigkeit“), das Cafe Heinemann an der Krefelder Straße („Originalität“), die Goldschmieden „goldrichtig“ von Marie-Luise Kaurisch an der Neustraße („Neu interpretiert“) und „goldsieg“ von Andrea Kruchen an der Hamtorstraße („Künstlerische Gestaltung“). Helmut Wessels mit seinem Geschäft „Neusser ART“ an der Krämerstraße punktete in der Rubrik „Detailliertheit“. Der „Regimentsschneider“ wurde in Abwesenheit in der Kategorie „Shopharmonie“ geehrt.