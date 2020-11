Befragung zur Neusser Innenstadt : Sonntagsöffnung im Advent sinnvoll

Neuss Die Zukunftsinitiative Innenstadt Neuss hat eine Umfrage in der Innenstadt durchgeführt. Ein Ergebnis: Das Interesse an verkaufsoffenen Sonntagen ist da.

Wer die Innenstadt von Neuss besucht, geht anschließend zufrieden nach Hause. Das geht aus der jüngsten Umfrage hervor, die die Zukunftsinitiative Innenstadt Neuss (ZIN) kurz vor dem „Lockdown light“ veranlasst hat und an der 720 Befragte teilnahmen. Sie gibt nicht nur Aufschluss über Veränderungen im Einkaufsverhalten, sondern auch denen Argumente an die Hand, die eine Mobilitätswende anstreben.

Die Autofahrer sind nämlich zwar nach wie vor die größte Kundengruppe, doch nimmt ihre Zahl ab und macht nur noch 28 Prozent der City-Gäste aus. Dicht dahinter: Busnutzer (26 Prozent), Fußgänger (23 Prozent) und – mit einigem Abstand – Zweiradfahrer (13 Prozent). Überraschenderweise, so liefert City-Manager Thomas Werz von Neuss-Marketing ein Detail, lag die Fahrradquote in der Gruppe „Ü 50“ mit 17 Prozent am höchsten. „E-Bike sei Dank“, sagt Werz. Die geringe Anzahl der Radfahrer unter 25 Jahren beantwortet vielleicht der Hinweis, dass die Umfrage an einem – schulfreien – Samstag stattfand.