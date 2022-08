Wettbewerb in Neuss : Viel Kreatitivät bei den Schützen-Schaufenstern

Neuss Mehr als 50 Schaufenster standen zur Wahl – am Ende konnten aber nur sieben gekürt werden. Das sind die Gewinner des ZIN-Wettbewerbs in den einzelnen Kategorien.

Der Aufwändigkeitspreis ging an Dorothea Gravemann vom Bücherhaus am Münster. Im Mittelpunkt stehen drei Klarinetten, die daran erinnern, dass der König vor vier Jahren dieses Instrument zu spielen gelernt hat. Andrea Kruchen von der Goldschmiede „goldrichtig“ gewann die Kategorie „Künstlerische Gestaltung“. Ihr ging es darum, eine Deko im Stil einer Fackel zu kreieren. So entstand ein fast mannshoher Ring aus Pappmaché mit einem Diamanten, der leuchtet. Die Detailliertheit überzeugte bei dem Beitrag vom „Store No 16“ an der Münsterstraße: Andrea Buchholz schuf ein Ballkleid aus alten Schützenfestplakaten. Lynn Paul ist eine der Deko-Verantwortlichen vom Möbelhaus Knuffmann. Sie schuf den Quirinus aus roten und weißen Papiernelken.