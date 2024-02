Neue Räume gesucht Die Neusser Polizei hat ein Platz-Problem

Es ist kuschelig geworden in der Zentrale der Polizei an der Jülicher Landstraße. Dass die Platz-Kapazitäten an ihre Grenzen geraten sind, ist mittlerweile bekannt. Ebenso wie die Tatsache, dass das Gebäude aus dem Jahr 1984 nicht mehr den aktuellen Landesstandards entspricht – nicht nur in Bezug auf die Fläche, sondern auch auf die energetischen und technischen Voraussetzungen. Darum muss ein Ersatz her. Der letzte Stand ist, dass ein Neubau auf Neusser Stadtgebiet angestrebt wird – doch ob beziehungsweise wann und in welcher Form das geschieht, ist noch völlig offen.