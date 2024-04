Veranstaltung in Neuss Süße Köstlichkeiten beim Zeughauskonzert

Es ist die vorletzte Veranstaltung in der aktuellen Saison der Zeughauskonzerte – und passend dazu sollen dem Publikum „Viennoiseries“, also süße Köstlichkeiten serviert. So lautet zumindest der Titel des Abends, zu dem das Kulturamt Neuss für Freitag, 19. April lädt. Allerdings stammen diese Süßigkeiten nicht aus einer französischen Pâtisserie. Vielmehr sind es die Stücke, die durch das Ensemble Gli Incogniti unter der Leitung der Barockgeigerin Amandine Beyer ertönen. Mit dabei haben sie ein Programm, das Musik aus dem Wiener Barock des 17. Jahrhunderts erklingen lässt. Die Musiker versprechen die freie Art des Musizierens des Stylus „Fantasticus wiederaufleben“ zu lassen. In Neuss feiert das Ensemble mit einer historischen Aufführungspraxis dabei sein Debüt. Wer eine Einführung zum Konzert hören möchte, kann vor dem Start um 20 Uhr noch eine Einführung zum Konzert um 19.15 Uhr erleben. Die wird von Bjørn Woll gehalten. Es ist bereits Tradition geworden, dass begleitend zum Konzert ein Neusser Kunstschaffender seine Werke im Zeughaus präsentieren kann. An jenem Abend wird das Neusser Künstler Kay Kaul sein.