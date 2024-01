Morgenstern Trio in Neuss Zeughauskonzert geht auf Mars-Mission

Schon der Astronom Johannes Kepler hat harmonische Bezüge zwischen den Bewegungen der Planeten und den Tonleitern entdeckt. Einige Jahrhunderte später schuf der Komponist Gustav Holst ein Werk, das die Planeten mit ihren zugesprochenen Eigenschaften musikalisch beschreiben sollte. Seitdem wurde es schon von einigen Orchestern und Ensembles übernommen, auch das Morgenstern Trio nutzte die Coronazeit dazu, die einzelnen Sätze für die Klavier-Trio Besetzung arrangieren zu lassen. Seine „Mars-Episode“ nämlich „Mars, the Bringer of War“ wird das Trio beim Zeughauskonzert am Freitag, 12. Januar, um 20 Uhr im Zeughaus aufführen. Die Konzerteinführung mit Heike Henoch und dem Komponisten Thomas Blomenkamp beginnt um 19:15 Uhr. Die Mars-Mission wird umrahmt von Ludwig van Beethovens beliebtem 3. Klaviertrio aus seinem op. 1 und Maurice Ravels Klaviertrio in a-Moll, das schlussendlich mit seiner Heiterkeit wie ein Fluchtpunkt wirkt, um den drohenden Vorboten des 1. Weltkrieges etwas entgegenzusetzen. Maurice Ravel schrieb das Trio unter anderem im Sommer 1914 in Saint-Jean-de-Luz im Baskenland, der Heimat seiner Mutter. Oft klingt sein Trio nach genau dem: Sommer, Heimat, Ruhe, Wurzeln. Kristin Susan Catalán Medina führt mit Expertise durch das Konzertprogramm. Begleitend zum Konzert stellt die Neusser Graffiti-Künstlerin AURA Werke im Zeughaus aus. Tickets sind erhältlich unter zeughauskonzerte-neuss.de über die Ticket-Hotline 02131 526 99 99 9 oder bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.