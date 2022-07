Gründer-Szene in Neuss : Zeughaus wird zum Start-up-Treff

Im Neusser Zeughaus präsentieren sich am 30. Juli rund 30 Startups aus der Quirinus-Stadt und Umgebung.- Foto: Neuss Marketing/Pixabay

Neuss Es ist eine Premiere. Mit dem Start-up-Markt will die Wirtschaftsförderung der Stadt Neuss zeigen, wie innovativ die Gründer-Landschaft in der Quirinus-Stadt ist. Konzipiert ist die Veranstaltung als Familien-Event.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andreas Buchbauer

Der Mix macht’s. Ein gutes Gründer-Netzwerk ist schließlich nicht nur dabei hilfreich, das eigene, noch junge Unternehmen am Markt zu etablieren. Im Austausch mit anderen Gründern können auch neue Ideen und Produkte entwickelt werden. Von einer lebendigen Gründer-Szene können zudem bereits am Standort etablierte Unternehmen profitieren. Denn Gründer-Geist steht nicht nur für Mut und Unternehmertum, sondern auch für Pionier- und Innovationsgeist. Das kann branchenübergreifend befruchtend wirken. All das will der erste „Start-up-Markt“, den die Wirtschaftsförderung der Stadt Neuss zusammen mit dem Start-up Kulister organisiert, zeigen. Er findet am Samstag, 30. Juli, 14 bis 18 Uhr, im Zeughaus in Neuss statt. Der Eintritt ist kostenfrei.

Es ist eine Premiere mit Verzögerung. Elena Tebbe, Projektmanagerin Existenzgründung/Startups bei der Wirtschaftsförderung der Stadt Neuss, erklärt, dass man eine solche Veranstaltung schon länger geplant habe – als flankierende Maßnahme zur Stärkung des Gründer-Standorts. „Aber dann kam die Corona-Pandemie“, sagt Tebbe. Also wurden die Pläne erst mal auf Eis gelegt. Mit den Lockerungen der Corona-Auflagen nahm die Organisation dann wieder Fahrt auf. „Die Nachfrage der Gründer ist groß“, betont Tebbe. „Rund 30 Start-ups haben bislang zugesagt.“ Ganz eng ausgelegt wird die Definition dabei nicht. „Unser Markt gibt Gründern generell die Möglichkeit, sich und ihre Produkte oder Dienstleistungen vorzustellen“, sagt Tebbe. „Wir haben also nicht nur Start-ups aus dem Digitalbereich dabei, sondern wollen die Gründer-Landschaft so abbilden, wie sie in Neuss tatsächlich ist.“

Info Rund 30 junge Start-ups stellen sich vor Wann Samstag, 30. Juli, 14 bis 18 Uhr Wo Zeughaus in Neuss Was Rund 30 Start-ups aus Neuss und Umgebungen stellen sich und ihre Produkte beziehungsweise Dienstleistungen vor. Eintritt Der Eintritt ist kostenfrei. Veranstalter Der Start-up-Markt wird von der Stadt mit dem Start-up Kulister organisiert. Als Partner sind zudem Zupario, Bank11, Smive und die Sparkasse Neuss im Boot.

Der Schwerpunkt der Gründer, die teilnehmen, kommt dabei aus der Quirinus-Stadt – aber nicht nur. „Es sind auch Start-ups dabei, die nicht aus Neuss selbst kommen, aber sich als Teil der Neusser Gründer-Community begreifen“, sagt Tebbe. „Wir haben die Grenzen da bewusst offen gehalten.“ Der Start-up-Markt stehe daher auch unter dem Motto „Neusser und Freunde“.

Vor allem sollen die Gründer dabei auch neue Freunde beziehungsweise Kontakte gewinnen können. Neben dem Gedanken, das Netzwerken untereinander zu stärken, sollen sie sich auch den Besuchern vorstellen können. „Sie sollen zeigen, was es in Neuss alles gibt“, erklärt Tebbe. Mehr Sichtbarkeit der Neusser Gründerszene ist daher auch ein Ziel. „Ob 3D-Druck, E-Sports, alpine Kulturgeschichte, Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit, Medizin oder Influencer-Marketing – es sind viele spannende Gründer aus ganz verschiedenen Branchen dabei.“

Dass der Veranstaltungstag auf einen Samstag in den Sommerferien fällt, war zwar nicht von vornherein so geplant. „Wir wissen natürlich, dass Urlaubszeit ist“, sagt Tebbe. Aber um die Veranstaltung noch vor Ferienbeginn zu stemmen, war die Zeit seit den Corona-Lockerungen zu knapp, zumal es mit dem Hansetag in Neuss ja auch noch eine Groß-Veranstaltung gab. „Nach den Sommerferien ist dann Schützenfest. Und in den Herbst wollten wir mit der Veranstaltung nicht gehen, um nicht erneut Unklarheit wegen Corona bei den Planungen zu haben.“ So fiel die Wahl letztlich auf den 30. Juli.