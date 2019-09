Johanna-Etienne-Krankenhaus : Stark im Kampf gegen Brustkrebs

Neuss Das zertifizierte Brustzentrum im Neusser Johanna-Etienne-Krankenhaus setzt auf persönliche Betreuung der Patientinnen.

Diese ermöglichte Marion Roschmann, die sich spontan bereit erklärt hatte, aus Patientensicht zu erzählen. „Die Diagnose Brustkrebs ist ein Schock. Man ist wie in einem Vakuum“, erzählt sie. „Es hat mir aber sehr geholfen, dass mir so viel Mitgefühl entgegengebracht wurde.“ Vor allem die persönliche Betreuung durch „ihre“ Vertrauensperson sei sehr wichtig für sie gewesen. Diese persönlichen Betreuer gebe es bereits seit vielen Jahren am JEK. Es sei damit unter den Vorreitern gewesen, sagt Korell. „Sie sind persönliche Manager für betroffene Patientinnen. Den offiziellen Titel Vertrauensperson an zertifizierten Zentren gibt es erst seit 1. Januar 2019“, so der Chefarzt. Michaela Stroh ist eine von vier Vertrauenspersonen – darunter ein männlicher Kollege – am Tumorzentrum des JEK.