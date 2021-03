Kostenpflichtiger Inhalt: Gespräch in Neuss : Zeitzeuge berichtet über Leben in der DDR

Auf diesem Foto von 2019 ist Andreas Herzog bei einem Live-Event in einer Schule zu sehen. Foto: Ruth Klapproth

Nordstadt Schüler des Marie-Curie-Gymnasium trafen jetzt digital auf den DDR-Zeitzeugen Andreas Herzog, der vor seiner Ausreise in die Bundesrepublik – er lebt heute in Düsseldorf – einige Jahre in DDR-Gefängnissen einsaß.