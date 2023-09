Weiterbildung in Neuss Das Friedrich-Spee-Kolleg auf letzter Fahrt

Auftakt war eine Eucharistiefeier in der Kapelle des Theologenkonviktes Collegium Albertinum, die der Subregens Markus Söhnlein zelebrierte, ein gebürtiger Neusser. Danach erkundeten die Studierenden in mehreren Gruppen die Bonner Innenstadt, bevor am Nachmittag zwischen einem Besuch des Museums König, des Haus der Geschichte, des Kunstmuseums der Stadt Bonn und des Botanischen Gartens gewählt werden konnte. Für Norbert Keßler, der in Bonn studiert und sechs Jahre im Collegium Albertinum gelebt hat, war dies auch eine Fahrt in die eigene Vergangenheit – und ein schöner Abschluss seiner 25-jährigen Tätigkeit am Friedrich-Spee-Kolleg.