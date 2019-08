Zwischen Neuss und Düsseldorf : Zeitplan für Fleher Brücke steht

Neuss Straßen.NRW hat jetzt den Zeitplan für die nächsten Sanierungsmaßnahmen an der Fleher Brücke mitgeteilt. Die Instandsetzung kann Ende August begonnen werden.

Bisher sind Prüfungen, Schadensfeststellungen und Reparaturen zur bauzeitlichen Ertüchtigung durchgeführt worden. Für die Instandsetzung sind einige vorbereitende Maßnahmen für die Verkehrsführung erforderlich, um während der rund fünfjährigen Sanierung weiterhin zwei Fahrstreifen in jeder Fahrtrichtung gewährleisten zu können.

Zur Entlastung der Richtungsfahrbahn nach Wuppertal muss auf der Fleher Brücke ein Fahrstreifen auf die Richtungsfahrbahn Neuss übergeleitet werden. Aufgrund der Nähe zu dem Tunnel Universität und der Anschlussstelle Düsseldorf-Bilk auf der rechtsrheinischen Seite und der Anschlussstelle Neuss-Uedesheim auf der linksrheinischen Seite müssen aufwändige Mittelstreifenüberfahrten gebaut werden. Bewusst wird von den Straßen.NRW-Brückenbauern die verkehrsschwächere Ferienzeit genutzt, um die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten.

Vom kommenden Freitag, 9. August, ab 20 Uhr, bis Montag, 12. August, 5 Uhr, wird die Brücke über jeweils nur einen Fahrstreifen in jeder Richtung befahren werden können. Die linken Fahrstreifen müssen zur Herstellung der linksrheinischen Überfahrt und für Arbeiten an der rechtsrheinischen Überfahrt gesperrt sein.

Damit die Mittelstreifenüberfahrten fertiggestellt werden können, sind in jeder Fahrtrichtung noch Vollsperrungen notwendig. In Fahrtrichtung Neuss ist die A46 zwischen Düsseldorf-Bilk und Uedesheim von Mittwoch, 14. August, 22 Uhr, bis Montag, 19. August, 5 Uhr, dicht. Die Umleitung hierzu ist ab Düsseldorf-Bilk über die Münchener Straße, den Südring, die Kardinal-Frings-Brücke (Südbrücke) und den Zubringer zur A57 Anschlussstelle Neuss-Hafen ausgeschildert. In Fahrtrichtung Wuppertal ist ab Mittwoch, 14. August, erst eine Einstreifigkeit eingerichtet und ab Freitag, 16. August, 20 Uhr, eine Vollsperrung bis Montag, 19. August, 5 Uhr, vorgesehen. Die Umleitung hierfür wird über die A57 Anschlussstelle Neuss-Hafen, über die Kardinal-Frings-Brücke und weiter über den Südring und Münchener Straße zur A46-Anschlussstelle Düsseldorf-Bilk geführt.