Theater am Schlachthof in Neuss Workshops für Kinder

Das Theater am Schlachthof bietet am Samstag, 22. Juni, von 10-15 Uhr Theater-Workshops für Kinder und Teenager von zehn bis vierzehn Jahren an. Die Theaterpädagogin und Regisseurin Sarah Binias und die TaS-Geschäftsführerin Britta Franken hatten die Idee, kurz vor den Sommerferien etwas „spaßiges und gleichzeitig sinnvolles“ für Kinder und Jugendliche anzubieten. In vier Workshops beschäftigen sich bis zu 40 Kinder mit dem Thema „Theater” und allem, was damit zu tun hat. Workshop 1: Geräusche machen mit Finn Leonhardt. Workshop 2: Bühnenbildmodelle bauen mit Tina Bundkirchen. Workshop 3: Theater spielen und Improvisieren mit Karo Stern. Workshop 4: Masken gestalten mit Steffi Klein.