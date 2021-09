Neue Praxis in Neuss : Tapeten aus England - Viel Wert auf liebevolle Gestaltung gelegt

Neuss Die Zahnarztpraxis Tegtmeier hat einen zweiten Standort am Alexianerplatz 1 eröffnet. Viel Wert wurde auf die Gestaltung der Kinder- und Jugendpraxis gelegt.

Kaum jemand möchte dort hin, aber wenn der Besuch beim Zahnarzt unausweichlich ist, sollte man sich auch besonders gut aufgehoben fühlen. Das dachten sich auch Zahnarzt Michael Tegtmeier (63) und seine Frau Alina. Neben der bestehenden Adresse Forumstraße 10 gibt es jetzt einen zweiten Standort, am Alexianerplatz 1. Aus dem früheren tristen Krankenhauskomplex hat der Neusser Bauverein einen attraktiven Standort für Arztpraxen geschaffen. Tegtmeier hat dort stolze 930 Quadratmeter angemietet. Am Samstag konnten sich Interessierte die neue Forumklinik anschauen, sich einen Eindruck verschaffen – und vielleicht die Angst vor dem nächsten Zahnarzttermin abbauen.

Das Krokodil Alex ist aus Plüsch und weint keine Krokodilstränen. Es ist somit ein Vorbild für alle kleinen Patienten, denen der Besuch beim Zahnarzt normalerweise Angst einflößt. Das knuffige Stofftier soll die Kleinen von der Arbeit in ihrem Mund ablenken – eine Art Angstwegnehmer. Medizinisches Gerät ist, soweit irgend möglich, „versteckt“ worden, es sieht in den Behandlungsräumen für Kinder und Jugendliche fast aus wie in einer modernen Küche, nur nicht so steril: Neben den Plüschtieren sind da noch die kunterbunten Tapeten, unter anderem mit Dschungel- oder Unterwassermotiven. Die neue Dependance am Alexianerplatz ist ein Dreiteiler: Einen Teil bildet die Kinder- und Jugendpraxis, außerdem gibt es eine kieferorthopädische Abteilung und das, was man eine normale Zahnarztpraxis nennen könnte.