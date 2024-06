Auch Johanna Etienne genannt Zahlreiche Neusser Vorschläge für „Frauen-Orte NRW“

Katja Gisbertz, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Neuss, lobt ebenfalls: „Die Vorschläge aus der Bevölkerung waren zahlreich und unfassbar spannend! Die vielen bewundernswerten Frauen und ihre starken Geschichten zeigen deutlich, dass wir die Sichtbarkeit von Frauen in Neuss erhöhen müssen.“ Das Engagement und die Begeisterung der Neusserinnen und Neusser habe bereits jetzt dazu beigetragen, dass die Leistungen bedeutender Frauen nicht in Vergessenheit geraten und in einem würdigen Rahmen Anerkennung finden. Im nächsten Schritt entscheidet der Kulturausschuss der Stadt Neuss am 12. Juni, welche Vorschläge die Stadt Neuss im Rahmen des Projekts „Frauen-Orte NRW“ an den Frauenrat NRW weitergibt.