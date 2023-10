Stadt legt aktuelle Zahlen vor Mehr unbegleitete minderjährige Ausländer in Neuss

Der Anstieg von Hilfeanmeldungen unbegleiteter minderjähriger Ausländer (kurz: UMAs) hat sich im Frühjahr und Sommer dieses Jahres fortgesetzt – auch in Neuss. Die Quote, die das Land Nordrhein-Westfalen für die Aufnahme von unbegleiteten minderjährigen Ausländern pro Kommune festsetzt, betrug für die Quirinusstadt Ende 2022 rund 59 und ist auf 73 erhöht worden. Da Neuss die Quote seit Jahren erfüllt, bedeutet dies als konkrete und vergleichbare Zahlen: am 5. August 2022 wurden 45 zugewiesene junge Menschen durch das Jugendamt betreut. Am 8. August dieses Jahres betrug die Zahl 72. Alleine im vergangenen halben Jahr erfolgte eine Erhöhung um zehn Personen, also rund 15 Prozent mehr. Dies teilte die Stadtverwaltung jetzt mit.