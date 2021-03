Europazentrale in Neuss : Yanfeng stellt Mittelkonsole mit UV-Desinfektion fürs Auto vor

Das Innovationszentrum von Yanfeng Automotive Interiors in Neuss. Foto: Yanfeng Automotive Interiors

Neuss Der Automobilzulieferer Yanfeng Automotive Interiors (YFAI), der seine Europazentrale in Neuss hat und am automobilen Innenraum der Zukunft arbeitet, hat ein neues Konzept für die Mittelkonsole in Fahrzeugen vorgestellt. Der Name: „touchFC“.

Dazu wurden innovative Kinematik und intelligente Oberflächen kombiniert. Der Fokus liege, wie das Unternehmen mitteilt, auf der intuitiven Handhabung der Bedienelemente. Zur Mittelkonsole zählt eine elektrisch verschließbare Aufbewahrungsbox mit integriertem UV-Desinfektionssystem. Sie ist die für alle Passagiere im Innenraum am leichtesten zugängliche Schnittstelle.

Die neue Mittelkonsole wurde so konstruiert, dass sie intuitiv bedienbar ist und den Fahrgästen die Möglichkeit bietet, ihren Raum individuell zu gestalten. Neben Ablagemöglichkeiten verfügt das Konzept der „touchFC“ über intelligente Oberflächen mit funktionalen Bedienelementen. Hinzu kommt die UV-Desinfektion. „Technologien, die die Gesundheit und das Wohlbefinden fördern, waren schon ein Trendthema, bevor die Pandemie unsere neue Normalität bildete. Heute sind die Menschen mehr denn je auf Hygiene im Auto bedacht“, erklärt Han Hendriks, Chief Technology Officer bei Yanfeng Technology. „Um den Innenraum hygienisch sauber zu halten, verfügt unsere touchFC über UV-Desinfektions- und Luftionisierungssysteme sowie eine neuartige Belüftungstechnologie.“

Auf der Rückseite der Mittelkonsole befindet sich die mit einer UV-Desinfektion ausgestattete elektrisch verschließbare Aufbewahrungsbox. Die darin aufbewahrten Gegenstände werden desinfiziert, sobald die Box verschlossen ist. Der Luftausströmer oberhalb der Aufbewahrungsbox verfügt über einen integrierten Ionisationsgenerator, der die Luft laut Yanfeng von Staub und Bakterien reinigt und Viren absorbiert. Sowohl die Aufbewahrungsbox als auch die Lüftungsöffnung werden über ein Bedienelement in der Mittelkonsole betätigt.

Dank des in die Mittelkonsole integrierten und intuitiven Smart Buttons können sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer die Armlehnen für mehr Komfort verstellen. An der Vorderseite der „touchFC“ wurde außerdem eine Dockingstation für Mobiltelefone integriert, die ein kabelloses Aufladen ermöglicht und den Zugang zu persönlichen Geräten verbessert. Am Ende der Fahrt wird das Mobiltelefon automatisch aus der Ladestation gehoben, um den Zugriff zu erleichtern und als Erinnerung daran, das Gerät nicht im Fahrzeug zu lassen.

Eine großzügige Ablage unter der Konsole bietet den entsprechenden Stauraum. Sie basiert auf dem Ergebnis von Konsumentenbefragungen, bei denen wiederholt auf die fehlende Möglichkeit zur Aufbewahrung größerer persönlicher Gegenstände hingewiesen wurde. Das nutzerorientierte Mittelkonsolenkonzept ist serienreif für Fahrzeuge der nächsten Generation.

