Europazentrale in Neuss : Yanfeng stellt Auto-Innenraum der Zukunft vor

Neuss Das Konzeptfahrzeug XiM20 spiegelt die Ergebnisse einer Forschungsstudie wider. Technik und Design spielen zentrale Rolle.

Mit dem Konzeptfahrzeug Experience-in-Motion 2020 (XiM20) präsentiert der Automobilzulieferer Yanfeng seine „Smart Cabin“-Vision für den automobilen Innenraum der Zukunft zum ersten Mal in Europa. Die Smart-Cabin-Fähigkeiten von Yanfeng sollen nicht nur die Bereitstellung der physischen Umgebung für die zukünftige Mobilität ermöglichen, sondern auch die Koordination von Funktionen zu einem ganzheitlichen Mobilitätserlebnis: Informationen, Displays, Beleuchtung und Interieur-Ambiente reagieren auf die Bedürfnisse der Passagiere, gepaart mit neuen Formen der Interaktion. Dieses Innenraumkonzept für völlig autonome Ridesharing-Fahrzeuge spiegelt die Ergebnisse einer intensiven Endverbraucherforschung in Verbindung mit den neuesten Technologien von Yanfeng wider und wird auf der Innovationsplattform von „Startup Autobahn“ in der „Arena2036“ in Stuttgart vorgestellt.