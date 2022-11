Was XiM23 zu bieten hat : Yanfeng präsentiert neues Konzeptfahrzeug in Neuss

So stellt sich Yanfeng die Zukunft des Luxuswagens vor. Foto: Yanfeng

Neuss Der Automobilzulieferer Yanfeng arbeitet an der Zukunft der Mobilität. Das Konzeptfahrzeug „Experience in Motion 2023“ – kurz: XiM23 – soll all das aufgreifen, was Kunden vom „Fahr-Erlebnis“ erwarten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Automobilzulieferer Yanfeng, der seine Europazentrale in Neuss hat, stellt sein Konzeptfahrzeug „Experience in Motion 2023“ (XiM23) vor. Auf Grundlage einer kürzlich veröffentlichten Luxusforschungsstudie will das Unternehmen seinen Kunden ein „nutzerzentriertes Luxuserlebnis“ bieten, teilt Yanfeng mit.

„Bei der Diskussion darüber, wie sich Luxus entwickeln wird, kristallisieren sich in Gesprächen mit unseren Kunden zwei Denkrichtungen heraus“, erklärt Tim Shih, Vice President of Design and User Experience bei Yanfeng Technology. „In der ersten wird das Nutzererlebnis von digitalen Technologien bestimmt, während die zweite auf traditionelle Statussymbole wie hochwertige Materialien und Verarbeitungen setzt.“ Mit XiM23 wolle Yanfeng beides kombinieren.

Indem sich die Vordersitze auf den Fahrer zudrehen, werde ihm der Einstieg erleichtert. Aktiviert sei dabei ein „Calm Mode“ mit gedämpfter Beleuchtung im Innenraum. Durch die Verbindung mit einer mobilen App könne das neue Konzeptfahrzeug Fahrgäste erkennen und seine Einstellungen an die vom Fahrer festgelegten Präferenzen anpassen.

Über den Multi-Controller in der Mittelkonsole könne der Fahrer vom „Calm Mode“ in den „Rich Mode“ wechseln. Die Farbtöne der Innenraumbeleuchtung werden heller, die beiden für alle Insassen zugänglichen Displays in der Mittelkonsole fahren vollständig aus und bieten zusätzliche Service-Optionen.

Auch das autonome Fahren beherrsche das neue Konzeptfahrzeug. Bei einer teilautomatisierten Stufe stehen dem Fahrer Assistenzfunktionen wie Toter-Winkel-Überwachung, Hands-off-Erkennung und Vorwärtskollisionswarnung zur Verfügung. Durch einen Klick auf die Autodrive-Taste am Lenkrad könne der Fahrer zum vollautomatisierten Fahren wechseln. Alle vier Sitze können dann zurückgelehnt werden und verfügen über eine Massage-Funktion. Über das Display können die Fahrgäste beispielsweise Musik oder Filme konsumieren.

„Der Wertewandel in der Gesellschaft, den wir in unserer Studie zur Lebensqualität 2018 erstmals untersucht und mit der jüngsten Luxusforschungsstudie weiterverfolgt haben, spiegelt eine kontinuierliche Verlagerung weg vom Besitz und hin zu Erlebnissen wider“, sagt Shih. Bis zum Sommer 2023 ist der XiM23 in Neuss zu sehen.

(kkt)