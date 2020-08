Zur Schützen-Zeit in Neuss : Gastro-Team auf der Rennbahn

Neuss Wunderbar und Marienbildchen stellen sich für Ehrenabende und Schützenfest auf – das Team wird komplett an der Rennbahn im Einsatz sein. Die Gaststätten bleiben an den eigentlichen Festtagen aber geschlossen.

Es geht stramm auf Ende August zu – und damit auf das Wochenende, an dem in Neuss eigentlich Schützenfest wäre. Das fällt zwar samt der Ehrenabende corona-bedingt aus. Aber untätig sind die Schützen natürlich nicht. Das Café Wunderbar und das Marienbildchen haben jetzt über ihren Facebook-Auftritt mitgeteilt, dass beide Betriebe an der Neustraße am 8. August (Oberstehrenabend), am 15. August (Königsehrenabend) und während der eigentlichen Schützenfest-Zeit vom 28. August bis 1. September nicht geöffnet werden. „Wir haben uns diese Entscheidung in diesen schweren Zeiten nicht leicht gemacht“, heißt es als Begründung. „Sehr viele Züge haben ihr Kommen an den eigentlichen Festtagen angekündigt und leider lassen sich dann die Mindestabstände und Hygieneregeln nicht einhalten.“