Neuer Workoutpark des TSV Norf : Sport unter freiem Himmel

Norf Der neue Workoutplatz in Norf kann Tag und Nacht genutzt werden. Besonders intensiv wird die Anlage vom Gymnasium in Gebrauch genommen – doch offen steht sie für jedermann.

Nach einem provisorischen Startschuss im Frühsommer fand jetzt die offizielle Vereins-Einweihung statt. Als Ehrengäste begrüßte Hermann-Josef Baaken den Neusser CDU-Chef Jan-Philipp Büchler, den Bundestagsabgeordneten Hermann Gröhe (CDU), Landrat Hans-Jürgen Petrauschke sowie den Vorsitzenden des Bezirksausschusses Norf, Michael Klinkicht (Grünen). Sowohl eine Gruppe des TSV als auch ein Kurs des Gymnasiums Norf demonstrierten die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten des Workoutparks. Dieser befindet sich auf dem Gelände des Gymnasiums und in unmittelbarer Nähe zum Gesundheitszentrum des Vereins. Dadurch können „Angebote nach außen verlagert werden“, erklärt Baaken. Besonders intensiv werde die Anlage vom Gymnasium in Gebrauch genommen. „In den Pausen, von AG’s sowie im Sportunterricht“ werde diese regelmäßig genutzt, erklärt Stefan Kremer, Schulleiter des Gymnasiums. Auch Menschen, die nicht im Verein sind, steht der Platz Tag und Nacht zur Verfügung. Es vergehe kein Tag, an dem die Anlage unbenutzt ist, betont Baaken.