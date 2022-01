Woolworth bleibt an der Niederwallstraße : Kontinuität und Herausforderungen in der Neusser Innenstadt

Woolworth bleibt an der Niederwallstraße als Nahversorger mit Artikeln des täglichen Bedarfs erhalten. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Woolworth bleibt: Das Kaufhaus hat den Mietvertrag für sein derzeitiges Objekt an der Niederwallstraße verlängert. Es sind nicht die einzigen guten Nachrichten für die Innenstadt – doch es gibt auch Herausforderungen zu meistern.

Von Simon Janßen und Christoph Kleinau

Trotz der Coronakrise meldet der Handel in Deutschland für das Jahr 2021 Rekordumsätze und – über alle Sparten hinweg – ein Umsatzplus von 3,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl kann zwar nicht verbergen, dass gerade der stationäre Einzelhandel Einbußen hinnehmen musste, doch hat das im Ladenbesatz der Neusser Innenstadt (noch) nicht zu mehr Leerständen geführt.

Im Gegenteil. Es gibt auch gute Nachrichten. Eine kommt aus Unna, wo die Deutschlandzentrale der Kaufhauskette Woolworth ansässig ist. „Wir starten mit einer erfreulichen Nachricht in das neue Jahr“, teilt Unternehmenssprecherin Daniela Schönfeld mit. „Woolworth hat den Mietvertrag verlängert und bleibt den Bürgern als Nahversorger mit Artikeln des täglichen Bedarfs erhalten.“ Das sichert rund 30 Jobs. Damit sind vorerst die Pläne des Projektentwicklers Bema aus Düsseldorf vom Tisch, der die Immobilie an der Niederwallstraße auf den Tag genau vor drei Jahren mit der Absicht erwarb, nach Ablauf des Woolworth-Mietvertrages Ende 2021 den 50 Jahre alten Komplex abzureißen und etwas Neues zu errichten. Das bleibe mittelfristig weiter das Ziel, betont Bema-Vorstand, Ralph Schneemann. Dass Woolworth die in dem alten Vertrag vereinbarte Option auf Verlängerung jetzt in Anspruch nimmt, kann er gut nachvollziehen. „Der ist für Woolworth doch ein schöner Standort“, sagt Schneemann. Woolworth war 2011 an die Niederwallstraße gezogen, wo vorher der Textiler „C&A“ ansässig gewesen war, und ist einziger Mieter in dem Objekt.

Info Leerstand-Problem am Meererhof Projekt Reichlich Entwicklungspotential gibt es in der Innenstadt auch am Meererhof, der aktuell umgestaltet wird. Wenn alles nach Plan läuft (das Vorhaben ist auch wetterabhängig), wird der obere Bereich schon Ende März oder Anfang April fertiggestellt, ehe die Arbeiten in der Tiefgarage fortgesetzt werden. So teilte es die Verwey GmbH, der Verwalter der Wohnungseigentümergemeinschaft, jüngst mit. Geplant sind unter anderem neue Sitzgelegenheiten und ein überarbeitetes Lichtkonzept. Leerstand Mit dem Landessofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte will Neuss Marketing versuchen, auch den Meererhof neu zu beleben. Dies gestaltet sich nach Angaben von Jürgen Sturm aber zum Teil schwierig – unter anderem, weil trotz Leerstands einige Mietverträge noch jahrelang laufen.

Nach Informationen unserer Redaktion hatte sich Woolworth aber bereits nach möglichen Alternativen umgeschaut, eine davon war dem Vernehmen nach das Objekt am Büchel, in dem sich früher die „Mayersche Buchhandlung“ befand. Positiv in Bezug auf eine zügige Neu-Belegung des Objekts stimmt Jürgen Sturm, Chef von Neuss Marketing, die Lage: „An diesem Standort ist mit die höchste Kundenfrequenz in der Neusser Innenstadt“, sagt er. Gleichzeitig müsse jedoch die aktuell schwierige Situation für den Einzelhandel berücksichtigt werden. Sturm wünscht sich für den Leerstand an dem prominenten Standort zwar ein Geschäft mit „klassischem Innenstadt-Sortiment“ – zum Beispiel Textilien, Schuhe oder Sportartikel –, allerdings handele es sich dabei um einen Einzelhandels-Zweig, der besonders unter der Corona-Pandemie leide. Dass sich der Trend in Innenstädten bereits seit Jahren hin zu Produkten des täglichen Bedarfs und Gastronomie entwickelt, wird auch in Neuss immer wieder deutlich: Zum Beispiel durch die jüngste Eröffnung eines ungarischen Spezialitäten-Geschäfts an der Neustraße oder die geplante Rückkehr der Fast-Food-Kette „Subway“ am Büchel.