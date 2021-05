Online-Hausbesuch in Neuss : Woodstunk per Zoom im Theater am Schlachthof

Harry Heib und Ilva Melchior führten durch den Abend. Foto: Dennis Prang

Neuss Weil wegen der Corona-Pandemie derzeit keine Besucher ins Theater am Schlachthof in Neuss kommen dürfen, drehen die Künstler den Spieß einfach um: Sie statten „kabarettistische Hausbesuche ab“ – über die Online-Plattform Zoom. Das kommt an.

Von Hansgeorg Marzinkowski

Das Neusser Theater am Schlachthof (TaS) trotzt mit innovativen Formaten der Pandemie und dem ausgebremsten Kulturleben. Zogen 2020 das „Theater auf der Wiese“ oder „auf‘m Parkplatz“ die Besucher an, so faszinieren zurzeit digitale Live-Programme die Fans. Etwa der von Maren Donner und Eddy Schulz moderierte Theaterpodcast mit Gästen aus dem TaS-Foyer. Und weil keine Zuschauer das Theater im Barbaraviertel besuchen dürfen, kehrt das TaS den Spieß um und macht Hausbesuche. Zum „kabarettistischen Hausbesuch“ hatten sich jetzt mindestens 125 Zuschauer zugeschaltet. „Wir hatten noch nie eine so große Zoom-Veranstaltung und hoffen, dass unsere Verbindung stabil bleibt“, war die TaS-Geschäftsführerin Britta Franken im Vorfeld besorgt.

Finn Leonhardt, der im TaS auch schon mal als Schauspieler zu sehen ist, sorgte aber für eine reibungslose Technik. Der Ton hätte etwas unmittelbarer kommen können. Aber auch so waren die Moderatoren eines vergnüglichen Abends, Ilva Melchior und Harry Heib, zu verstehen: „Wir sind dankbar, Menschen wie Sie zu treffen, und das beinahe live.“ Harry Heib („Heinz Allein“) war ein wenig von seinem Manuskript abhängig, glänzte dafür aber als potenter Sänger in einem Solo, natürlich in seinem nirgendwo zu kaufenden Pullover: „Du hast den Impfpass vergessen, mein Michael“. Seinen Kräuterlikör „mit Kante“ hatte er auch dabei, allerdings als Vakzin „Sputnik V“.