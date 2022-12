Polizei in Neuss Ein neuer Wachleiter für die Sicherheit

Der 59-Jährige ist seit 42 Jahren als Polizeibeamter im Dienst, von denen er 36 Jahre im Rhein-Kreis Neuss tätig war. „Das Besondere an Herrn Thielen ist“, betont Landrat Hans-Jürgen Petrauschke, „dass er sehr viele verschiedene Funktionen in allen Direktionen und auch unterschiedlichen Behörden bekleidet hat.“ Neben seinem Abschluss für den gehobenen Polizeidienst sowie einem auswärtigen Jahr bei der Kreispolizeibehörde Heinsberg absolvierte Wolfgang Thielen unter anderem elf Jahre lang Dienst auf der Polizeihauptwache in Neuss. Er übernahm seit 2002 bereits in den Direktionen Kriminalität oder Verkehr verschiedene Führungspositionen, es zog ihn jedoch immer wieder zurück in die Direktion Gefahrenabwehr und Einsatz. Zum 1. November dieses Jahres übernahm er die Leitung der Polizeiwache Neuss.