Bestsellerautor aus Neuss Hohlbeins Roman kommt im Oktober in die Kinos

Hagen“ in den deutschen Kinos anlaufen. Es ist eine Neuinterpretation des Nibelungenlieds, die von Constantin Film produziert wird und auf dem Roman „Hagen von Tronje“ von Wolfgang Hohlbein beruht. Der in Neuss lebende Autor gehört mit rund 43 Millionen verkauften Büchern zu den erfolgreichsten Schriftstellern in Deutschland. Im vergangenen Jahr hat er seinen 70. Geburtstag gefeiert, doch ruhig wird es um ihn noch lange nicht. Dabei ist „Hagen von Tronje“ ein eher älteres Werk von ihm: 1986 wurde das Buch bereits veröffentlicht. Gut erinnert Hohlbein sich an den Moment, als ihm seine Verlegerin damals vorgeschlagen hatte, einen Nibelungenroman zu schreiben. Sein erster Impuls sei gewesen, mit der Begründung „damit haben sie mich in der Schule genug gequält“ abzusagen. Doch wie es der Zufall so wollte, lief am gleichen Wochenende der Nibelungenfilm aus den 60er Jahren im Fernsehen. „Ein grausiges Machwerk“, fand Hohlbein. Trotzdem schaltete er nicht weg, stattdessen entstand bei ihm die Idee, die Geschichte aus der Sicht des Bösewichts zu erzählen. Und so wird Hagen bei ihm ein tragischer Held, der seine heimliche Liebe zur Königstochter Kriemhild verbergen möchte. Siegfrid erscheint als sein Gegenspieler.