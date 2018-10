Neuss: Wolfgang Bosbach will mehr National-Stolz

Neuss Der CDU-Politiker gastierte am Freitagabend im Haus Derikum – und richtete einen Appell.

Auf Einladung der CDU-Stadtverordneten Waltraud Beyen gastierte Bosbach gestern an der Ruhrstraße. Beyen beruhigte ihren Gast gleich zu Beginn scherzhaft: „Frau Ditfurth ist heute nicht hier“ – und spielte damit auf jenen Moment an, als Bosbach erbost die Talkshow von Sandra Maischberger vorzeitig verließ, weil er der Sozialwissenschaftlerin Jutta Ditfurth nicht mehr zuhören wollte. Zuhören wollten ihm am Freitagabend viele im Haus Derikum. Und sie sollten eine Thematische Reise erleben. Aus der Hüfte, wie es Bosbach am liebsten macht. Das extra für ihn aufgestellte Rednerpult lehnte er ab.