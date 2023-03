Festnahmen in Neuss Wohnung wurde als „Drogen-Bunker“ genutzt

Neuss · In einer Neusser Wohnung wurde am Dienstag Heroin und Kokain gefunden. Die Polizei vermeldete zwei Festnahmen – und kündigt weitere Kontrollen an.

08.03.2023, 16:16 Uhr

Die Polizei war mit uniformierten und zivil gekleideten Beamen vor Ort. Foto: dpa/Fabian Strauch

Die Polizei setzt ihre Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung der Drogenkriminalität in Neuss kontinuierlich fort. Die Einsätze – hauptsächlich im Bereich der Stadthalle und des Marienkirchplatzes – dienen auch dazu, Erkenntnisse zu weiteren Tatverdächtigen und sogenannten Hintermännern zu gewinnen. Dadurch bewirkte die Polizei jetzt einen Durchsuchungsbeschluss bei einem 55-jährigen Neusser, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Am Dienstag wurde dieser Beschluss durchgesetzt. Im Vorfeld der Durchsuchung konnten die Beamten noch einen vermutlichen Drogendeal beobachten. Ein 27-Jähriger, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, kam offensichtlich aus der zu durchsuchenden Wohnung und übergab einem Käufer, einem 31 Jahre alten Mann, kleine Gegenstände. Der 31-Jährige stieg anschließend in einen Bus und konnte wenig später durch Polizeibeamte kontrolliert werden. Dort erhärtete sich der Verdacht des Drogendeals, er hatte Drogen, vermutlich Kokain und Heroin, dabei, das er nach ersten Erkenntnissen zuvor bei dem 27-Jährigen erworben hatte. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, die Drogen wurden sichergestellt. Der offensichtliche Verkäufer verschwand nach dem Deal wieder im Haus der zu durchsuchenden Wohnung. Nun schlugen die Beamten zu, öffneten die Wohnungstür und trafen auf den 55-jährigen Inhaber und den vermutlichen Dealer. Beide wurden festgenommen. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten Kokain und Heroin in nicht geringer Menge. Der 27-Jährige wurde zu einer Polizeiwache gebracht und am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und Untersuchungshaft anordnete. Der 55-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Prüfung von Haftgründen wieder entlassen. Er hatte den Erkenntnissen zu Folge seine Wohnung dem 27-Jährigen als „Bunker" zur Verfügung gestellt.

(NGZ)