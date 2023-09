Wohnungsbau in Neuss Neue Perspektiven für Grefrath

Der Planentwurf für ein kleines Quartier an der Lüttenglehner Straße des Architekturbüros Martin Schrennen ordnet um einen zentralen Platz unterschiedliche Nutzungen an. An der Lüttenglehner Straße (l.) sind Handel und Dienstleistung geplant. Es schließen sich Wohnnutzungen und (oben rechts) ein Kindergarten mit darüberliegenden Wohnungen an.

Foto: Martin Schrennen Architektur