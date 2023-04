Kleine Anlage in Neuss Die geheimnisvolle „Wohlfühloase“ am Rheinpark-Center

Wenn eine solche „Anlage“ irgendwo zu vermuten ist, dann mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht an dieser Stelle. Biegt man aus Richtung Crowne Plaza an der Rheinallee kommend ein in die Hammer Landstraße, dann bietet sich im ansonsten so unscheinbaren Kurvenbereich auf der rechten Seite ein ungewöhnlicher Anblick. Blumenkübel, Gartenzwerge, aber auch Schilder und Bepflanzungen in vielen verschiedenen Formen sind dort zu finden. Was klingt wie eine klassische, privat bewirtschaftete Parzelle in einer idyllischen Kleingartenanlage, ist an diesem Ort öffentlich zugänglich, nur kleine Teilbereiche sind mit Flatterband abgesperrt. Sogar besucherfreundliche Sitzgelegenheiten wurden aufgestellt. Ein Blick auf einen der laminierten Hinweise verrät ein wenig über die Identität der liebevoll gestalteten Fläche. „Wir laden euch herzlich in unsere Wohlfühloase ein, zu unseren bunten Vöglein“ ist dort zu lesen – kombiniert mit der höflichen Bitte, den Platz sauber zu halten.