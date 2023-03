Entscheidung in Neuss Wochenmarkt-Umzug ist vom Tisch

Duelle gibt es in Neuss nicht nur auf Sportplätzen oder im politischen Wettstreit. Auch bei Standortfragen wird regelmäßig ein kleiner Konkurrenzkampf ausgefochten – so auch zwischen dem Münsterplatz und dem Freithof. Als jüngstes Beispiel sind die Entwicklungen rund um den Wochenmarkt in der Innenstadt zu nennen – dort hat sich nun ein Sieger herauskristallisiert, doch dazu später mehr.