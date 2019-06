Woche der Nachhaltigkeit : Neuss wird für sechs Tage zur Umweltstadt

Neuss Ab Montag organisieren Stadt und Umweltinitiativen mehr als 30 Veranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit. Besucher können etwa aus alten Verpackungen eigene Accessoires basteln.

Bürgermeister Reiner Breuer wird die Aktionswoche am Montag um 19 Uhr im Romaneum eröffnen. Henning Austmann, Professor für Nachhaltigkeitsforschung hält im Anschluss einen Vortrag zum Thema „Global denken, lokal handeln“. Darin will der Experte erklären, wie eine ökologische Agenda auf lokaler Ebene funktionieren kann und wieso Umweltschutz nicht immer einen Verzicht bedeuten muss. „Es gibt in Neuss einen starken Bedarf, es fehlt noch so einiges, bis wir beim Klimaschutz und der Artenvielfalt da sind, wo wir sein sollten“, sagt Kehl. Nicht nur die Politik sei gefragt, die richtigen Weichen für die Zukunft zu stellen, auch die Zivilgesellschaft müsse das Thema Nachhaltigkeit ernst nehmen. „Ohne den Bürger wird es nicht funktionieren“, sagt Kehl. Ein Highlight der Woche der Nachhaltigkeit ist die „Maker’s Night“ in den Räumen der Volkshochschule. Die Veranstaltung ist eine Art offener Abend, an dem Kinder, Jugendliche und Erwachsene sich in vielen Workshops ausprobieren können. Beim Upcycling können die Teilnehmer aus Verpackungsmüll nützliche Dinge basteln, etwa eine Geldbörse aus einem Tetrapack. In anderen Kursen können die Besucher Saatgut herstellen, Fahrräder und Haushaltsgegenstände reparieren, ein 3D-Puzzle bauen und die Neusser Luft messen. Beginn ist am Mittwoch um 17 Uhr.