Schutz- und Konsum-Zonen im Überblick Die neue Kiffer-Karte für Neuss

Neuss · Wer ab dem 1. April in der Öffentlichkeit Cannabis konsumieren will, muss einen Mindestabstand von 100 Metern zu Schulen, Kindergärten, Spielplätzen und Co. einhalten. Welche Schutzzonen ergeben sich dadurch für Neuss?

28.02.2024 , 04:50 Uhr

Aus dieser Karte gehen einige Schutzzonen (rot markiert) für Neuss hervor – unter anderem im Bereich von Innenstadt und Hafen. Foto: OSM, C. Schnettler

Von Simon Janßen